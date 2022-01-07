Украинские автопроизводители за год увеличили производство на 65%

15:59 07 Январь Киев, Украина

Сможет ли Украина конкурировать с зарубежными производителями автомобилей – вопрос пока не решенный. Но обеспечить своих граждан транспортными средствами достойного качества и по приемлемой цене государство должно. Об определенных успехах производства доложила ассоциация автопроизводителей Укравтопром.

Так, по поступившей информации, за минувший год в Украине были выпущены 8 153 единицы автотранспортных средств, что на 65% больше, чем в 2020 году. Основную долю составили 7 342 легковых автомобиля (+75%). Выпуск автобусов вырос на 10% и составил 768 единиц. А вот коммерческих автомобилей произвели на 16% меньше, чем в 2020 году.

При этом только за декабрь было произведено 620 единиц автотранспортных средств, включая, опять же, 550 единиц легковых авто.

А вот выпуск коммерческих автомобилей (не учитывая АвтоКрАЗа, который с августа 2016 года засекретил свои данные о производстве) в декабре снизилось против ноября на 40%. Количество этих автомобилей осталось на уровне декабря 2020 года (6 штук).

Снизился в декабре и выпуск автобусов: всего 64 машины, это на 3% меньше, чем в ноябре, и почти на 9% меньше декабрьского результата 2020 года.