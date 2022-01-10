Украинские аграрии похвастались высокими урожаями сахарной свеклы

10:27 10 Январь Киев, Украина

В 2021 году заметно улучшились показатели сбора сахарной свеклы. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, известно, что за год аграрии собрали 10,6 миллионов тонн продукта, а это на 2,3 миллиона тонн (28,7%) больше, чем в прошлом году (2020, 8,2 миллиона тонн).



При это отмечается, что средняя урожайность в стране составила 46,9 тонн/гектар, что больше чем в 2020 году на более чем 6 тонн.



Больше всего собрали аграрии Львовской области, урожай сахарной свеклы здесь составил 55,6 тонн/гектар.



Исходя из валового производства, лидерами стали Винницкая область — 2,4 миллиона тонн, Хмельницкая область — 1,5 миллиона тонн, Полтавская область — 1,07 миллиона тонн.



К слову, эксперты объясняют высокие цены на сахар в 2021 году тем, что прошлый сезон был убыточен, так как выросли цены на энергоносители, металл, мешки и на другие необходимые материалы для производства. К тому же сезон отличился неблагоприятными для урожая погодными условиями, а посеяно всего было 206 тысяч гектаров.



В 2021 году посевная площадь увеличилась до 226,6 тысяч гектаров и высокой урожайности способствовала погода. Соответственно, выросла производительность сахарной свеклы.



Следует также отметить, что по состоянию на 17 декабря 2021 года Украина произвела 1251,4 тысячи тонн сахара, переработав 8,87 миллионов сахарной свеклы.