Украинская Региональная газовая компания презентовала на выставке в Милане первое отечественное газорегулирующее оборудование

17:54 09 Декабрь Киев, Украина

На недавно прошедшем в Милане международном энергетическом форуме Enlit Europe украинская Региональная газовая компания (РГК) представила первое отечественное газорегулирующее оборудование, способное работать со смесями водорода и природного газа.



Форум этот знаковый: его тема охватывает весь спектр изменений в энергетике ради экологически чистого будущего планеты. В выставке приняли участие такие известные компании как BASF, Siemens, Hyundai и Panasonic.



На выставке Enlit Europe Региональная газовая компания представила продукцию своего подразделения RGC Production – электронику для газового сектора (счетчики для онлайн-учета потребления газа и индикаторы утечки). Главный экспонат стенда – шкафовый газорегуляторный пункт (ШГРП), способный обеспечивать доставку в газораспределительные сети как обычный метан, так и смесь из 20% водорода, что уменьшает выбросы парниковых газов. Подобные устройства уже получили названия H2Ready, буквально "готовые к водороду".

«Декарбонизация и развитие чистых видов энергии – основной тренд современной энергетики. Поэтому РГК вместе с ведущими энергетическими компаниями исследует возможности водорода и других зеленых синтетических газов. Здесь важны новые технологии, и мы часть этого движения», – отметил в Милане директор Региональной газовой компании Олег Никоноров.

Шкафные газорегуляторные пункты в газовом хозяйстве – вещь крайне необходимая. Это технологическое устройство предназначено для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях. В магистральных газопроводах давление, например, – несколько атмосфер, а в газовой конфорке оно должно быть уже 0,03 атмосферы. Если не обеспечить снижение давления, можно представить, что произойдет.



Компания РГК, которая с 2020 года успешно проводит исследования по использованию водородных смесей в газораспределительных сетях, параллельно приступила к производству оборудования, способного работать с водородом, газом гораздо более летучим, чем метан. Чтобы было понятнее, если молекула метана – это яблоко, то молекула водорода – вишня.



В настоящее время уже работает два завода RGC Production во Львове и Днепре, каждое предприятие способно производить в год 1250 газораспределительных шкафов. В начале 2022 г. планируется открытие третьего предприятия в Виннице с аналогичными производственными мощностями.



Желтые шкафы с начинкой (переплетенные трубы и разные датчики) – это газорегуляторные пункты на водородном участке Чугуевского полигона Харьковской области перед началом испытаний. (фото: glavcom.ua)

Как уже сообщал «Главком» , 6 сентября 2021 года начались испытания инновационных газовых распределительных пунктов на смеси из природного газа и водорода (20%). Тестирование проводилось ровно месяц на пяти водородных полигонах Региональной газовой компании в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Житомирской и Харьковской областях и завершилось успешно.



Кстати, каждый этап тестирования был проведен под наблюдением экспертов известной французской компании Bureau Veritas (она работает в сфере сертификации и инспекции оборудования с 1828 года), давших положительный вывод.



Руководитель RGC Production Александр Волович заверил, что эта продукция не уступает западным аналогам. «Она в чем-то даже лучше. У нас есть собственное конструкторское бюро. В отличие от многих заводов в Европе или США, где все оборудование производится на разных предприятиях, а затем собирается, на наших предприятиях – замкнутый цикл производства. Практически все оборудование свое. Шкафы RGC Production собираются на заклепках и менее подвержены коррозии, гарантия – 20 лет», – отметил Волович.





По словам руководителя RGC Production, единственное, что компания пока покупает за границей – это регуляторы (продукция итальянской Pietro Fiorentini, сертифицированная на работу с водородом). Но к 2025 году в Украине начнут производить регуляторы самостоятельно. А после участия в международном энергетическом форуме Enlit Europe с 2022 года намерены экспортировать свою продукцию.



Уже сейчас инновационные газораспределительные шкафы пользуются большим спросом на внутреннем рынке. Как пример – в этом году АО «Ровногаз» заменило более 70 устаревших газорегуляторных пунктов. И плановые замены, по словам технического директора Ровногаза Александра Климчука, входят в комплекс мероприятий по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании на следующий год.



Кстати, водородная программа РГК стала одним из 750 проектов, которые были отобраны Европейским альянсом по чистому водороду (созданному под эгидой Европейской комиссии) и вошли в его портфель инвестиционных проектов. Это очень оптимистичный факт, учитывая, что украинское правительство поддерживает сейчас водородные инициативы только на словах.