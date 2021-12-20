Украинская Региональная газовая компания презентовала на выставке в Милане первое отечественное газорегулирующее оборудование

На недавно прошедшем в Милане международном энергетическом форуме Enlit Europe украинская Региональная газовая компания (РГК) представила первое отечественное газорегулирующее оборудование, способное работать со смесями водорода и природного газа.
Форум этот знаковый: его тема охватывает весь спектр изменений в энергетике ради экологически чистого будущего планеты. В выставке приняли участие такие известные компании как BASF, Siemens, Hyundai и Panasonic.
На выставке Enlit Europe Региональная газовая компания представила продукцию своего подразделения RGC Production – электронику для газового сектора (счетчики для онлайн-учета потребления газа и индикаторы утечки). Главный экспонат стенда – шкафовый газорегуляторный пункт (ШГРП), способный обеспечивать доставку в газораспределительные сети как обычный метан, так и смесь из 20% водорода, что уменьшает выбросы парниковых газов. Подобные устройства уже получили названия H2Ready, буквально "готовые к водороду".
Форум этот знаковый: его тема охватывает весь спектр изменений в энергетике ради экологически чистого будущего планеты. В выставке приняли участие такие известные компании как BASF, Siemens, Hyundai и Panasonic.
На выставке Enlit Europe Региональная газовая компания представила продукцию своего подразделения RGC Production – электронику для газового сектора (счетчики для онлайн-учета потребления газа и индикаторы утечки). Главный экспонат стенда – шкафовый газорегуляторный пункт (ШГРП), способный обеспечивать доставку в газораспределительные сети как обычный метан, так и смесь из 20% водорода, что уменьшает выбросы парниковых газов. Подобные устройства уже получили названия H2Ready, буквально "готовые к водороду".
Шкафные газорегуляторные пункты в газовом хозяйстве – вещь крайне необходимая. Это технологическое устройство предназначено для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях. В магистральных газопроводах давление, например, – несколько атмосфер, а в газовой конфорке оно должно быть уже 0,03 атмосферы. Если не обеспечить снижение давления, можно представить, что произойдет.
Компания РГК, которая с 2020 года успешно проводит исследования по использованию водородных смесей в газораспределительных сетях, параллельно приступила к производству оборудования, способного работать с водородом, газом гораздо более летучим, чем метан. Чтобы было понятнее, если молекула метана – это яблоко, то молекула водорода – вишня.
В настоящее время уже работает два завода RGC Production во Львове и Днепре, каждое предприятие способно производить в год 1250 газораспределительных шкафов. В начале 2022 г. планируется открытие третьего предприятия в Виннице с аналогичными производственными мощностями.
Желтые шкафы с начинкой (переплетенные трубы и разные датчики) – это газорегуляторные пункты на водородном участке Чугуевского полигона Харьковской области перед началом испытаний. (фото: glavcom.ua)
Как уже сообщал «Главком» , 6 сентября 2021 года начались испытания инновационных газовых распределительных пунктов на смеси из природного газа и водорода (20%). Тестирование проводилось ровно месяц на пяти водородных полигонах Региональной газовой компании в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Житомирской и Харьковской областях и завершилось успешно.
Кстати, каждый этап тестирования был проведен под наблюдением экспертов известной французской компании Bureau Veritas (она работает в сфере сертификации и инспекции оборудования с 1828 года), давших положительный вывод.
Руководитель RGC Production Александр Волович заверил, что эта продукция не уступает западным аналогам. «Она в чем-то даже лучше. У нас есть собственное конструкторское бюро. В отличие от многих заводов в Европе или США, где все оборудование производится на разных предприятиях, а затем собирается, на наших предприятиях – замкнутый цикл производства. Практически все оборудование свое. Шкафы RGC Production собираются на заклепках и менее подвержены коррозии, гарантия – 20 лет», – отметил Волович.
Компания РГК, которая с 2020 года успешно проводит исследования по использованию водородных смесей в газораспределительных сетях, параллельно приступила к производству оборудования, способного работать с водородом, газом гораздо более летучим, чем метан. Чтобы было понятнее, если молекула метана – это яблоко, то молекула водорода – вишня.
В настоящее время уже работает два завода RGC Production во Львове и Днепре, каждое предприятие способно производить в год 1250 газораспределительных шкафов. В начале 2022 г. планируется открытие третьего предприятия в Виннице с аналогичными производственными мощностями.
Желтые шкафы с начинкой (переплетенные трубы и разные датчики) – это газорегуляторные пункты на водородном участке Чугуевского полигона Харьковской области перед началом испытаний. (фото: glavcom.ua)
Как уже сообщал «Главком» , 6 сентября 2021 года начались испытания инновационных газовых распределительных пунктов на смеси из природного газа и водорода (20%). Тестирование проводилось ровно месяц на пяти водородных полигонах Региональной газовой компании в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Житомирской и Харьковской областях и завершилось успешно.
Кстати, каждый этап тестирования был проведен под наблюдением экспертов известной французской компании Bureau Veritas (она работает в сфере сертификации и инспекции оборудования с 1828 года), давших положительный вывод.
Руководитель RGC Production Александр Волович заверил, что эта продукция не уступает западным аналогам. «Она в чем-то даже лучше. У нас есть собственное конструкторское бюро. В отличие от многих заводов в Европе или США, где все оборудование производится на разных предприятиях, а затем собирается, на наших предприятиях – замкнутый цикл производства. Практически все оборудование свое. Шкафы RGC Production собираются на заклепках и менее подвержены коррозии, гарантия – 20 лет», – отметил Волович.
По словам руководителя RGC Production, единственное, что компания пока покупает за границей – это регуляторы (продукция итальянской Pietro Fiorentini, сертифицированная на работу с водородом). Но к 2025 году в Украине начнут производить регуляторы самостоятельно. А после участия в международном энергетическом форуме Enlit Europe с 2022 года намерены экспортировать свою продукцию.
Уже сейчас инновационные газораспределительные шкафы пользуются большим спросом на внутреннем рынке. Как пример – в этом году АО «Ровногаз» заменило более 70 устаревших газорегуляторных пунктов. И плановые замены, по словам технического директора Ровногаза Александра Климчука, входят в комплекс мероприятий по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании на следующий год.
Кстати, водородная программа РГК стала одним из 750 проектов, которые были отобраны Европейским альянсом по чистому водороду (созданному под эгидой Европейской комиссии) и вошли в его портфель инвестиционных проектов. Это очень оптимистичный факт, учитывая, что украинское правительство поддерживает сейчас водородные инициативы только на словах.
Уже сейчас инновационные газораспределительные шкафы пользуются большим спросом на внутреннем рынке. Как пример – в этом году АО «Ровногаз» заменило более 70 устаревших газорегуляторных пунктов. И плановые замены, по словам технического директора Ровногаза Александра Климчука, входят в комплекс мероприятий по модернизации и редизайну газораспределительной системы компании на следующий год.
Кстати, водородная программа РГК стала одним из 750 проектов, которые были отобраны Европейским альянсом по чистому водороду (созданному под эгидой Европейской комиссии) и вошли в его портфель инвестиционных проектов. Это очень оптимистичный факт, учитывая, что украинское правительство поддерживает сейчас водородные инициативы только на словах.
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