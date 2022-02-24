Украинская курятина в Мексику – новый рынок сбыта

20:24 01 Октябрь Киев, Украина

Украинская курятина зайдет на рынок Мексики. Это стало известно после опубликования информации Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об результатах аккредитации.

Также были рассмотрены возможности аккредитации предприятий потенциальных экспортеров в условиях пандемии. Украинская сторона подчеркнула важность положительного завершения переговоров по согласованию формы международного сертификата на экспорт спермы лошадей из Украины в Мексику. В частности, обсуждался вопрос о согласовании требований экспорта рептилий и дикой птицы в Мексику.

Следует отметить, что такое усиление сотрудничества между компетентными органами и бизнес сообществами наших стран в дальнейшем создаст благоприятные условия для бизнеса, а также ускорит процессы интенсификации торговли между Украиной и Мексикой

По результатам встречи был согласован дальнейший алгоритм действий по ускорению процессов развития торговли между Украиной и Мексикой. Напомним, ранее Украина согласовала с Эфиопией ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы на рынок этой страны.