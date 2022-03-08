Украинская кукуруза на рынке экспорта

Украинская кукуруза пользуется спросом у иностранных экспортеров. После укрепления биржевых индексов и слабого спроса внутри страны, спрос на экспорт вырос в несколько раз.

За прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса прибавили более $10 за тонну, на базисе СРТ — более $15 за тонну.

«Сокращение прогнозов урожая кукурузы как в Украине, так и в других экспортных регионах заставляет фермеров сдерживать продажи. Кроме того, прошедшие в некоторых регионах страны дожди замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена кукурузы на базисе СРТ-порт с поставкой в ноябре, когда ожидается рост предложения, оценивается несколько ниже текущей. При срочных поставках трейдеры готовы платить премию в $3-4 за тонну. В то же время, как сообщается, операторы рынка ожидают дальнейший рост цен уже в ближайшее время.

Напомним, за 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров на более 38 миллиардов долларов, а экспортировали из Украины - на 35,1 миллиарда долларов.