Украинская компания стоит 5 млрд долларов

13:35 29 Июль Киев, Украина

Стоимость финтех компании TransferWise выросла почти в два раза и составляет 5 млрд долларов. Об этом сообщила Лондонская служба международных денежных переводов TransferWise . Оценка компании произошла частными инвесторами.

Новая оценка выросла на 43% с мая 2019 года и была вызвана дальнейшими продажами акций вторичного выпуска на $319 млн.

ФОто: Цена финтех-компании TransferWise выросла на 43%

Новая оценка в $5 млрд не делает TransferWise самым крупным финтехом в Европе. В августе 2019 года оценка Klarna превысила $5,5 млрд, в феврале 2020 года этого уровня оценки достиг Revolut –прямо перед началом коронавирусного кризиса. TransferWise позволяет осуществлять международные денежные переводы с комиссией намного ниже, чем у банков. Один из первых офисов компании находятся в Черкассах.

Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) – сектор, в котором работают компании, использующие технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями – банками и посредниками на рынке финансовых услуг. К финтех себя относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные финансовые организации, которые пытаются улучшить и оптимизировать услуги.