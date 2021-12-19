Украинская компания стоит 5 млрд долларов

Стоимость финтех компании TransferWise выросла почти в два раза и составляет 5 млрд долларов. Об этом сообщила Лондонская служба международных денежных переводов TransferWise . Оценка компании произошла частными инвесторами.

Новая оценка выросла на 43% с мая 2019 года и была вызвана дальнейшими продажами акций вторичного выпуска на $319 млн.

Новая оценка в $5 млрд не делает TransferWise самым крупным финтехом в Европе. В августе 2019 года оценка Klarna превысила $5,5 млрд, в феврале 2020 года этого уровня оценки достиг Revolut –прямо перед началом коронавирусного кризиса. TransferWise позволяет осуществлять международные денежные переводы с комиссией намного ниже, чем у банков. Один из первых офисов компании находятся в Черкассах.