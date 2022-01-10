Украинская компания разработала технологию печати металлических деталей на 3D-принтере

15:41 10 Январь Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте



Трехмерная (3D) печать – это технология будущего, которой можно воспользоваться уже сегодня. В 3D можно печатать практически все – от пирожных до макетов дизайна помещений, к тому же получается это быстрее и дешевле, чем путем традиционного изготовления.



При том, что технологии 3D-печати используют разные материалы, наиболее перспективным из них является металл. Он дороже в применении, чем пластмасса, но позволяет сэкономить количество материала и, таким образом, увеличить производство продукции.



Сегодня в мире насчитывается всего несколько 3D-принтеров, которые позволяют печатать металлом. Один из самых больших из них, созданный на основе технологии xBeam, находится в Украине. Эта модель, разработанная компанией «Красная Волна», позволяет намного быстрее и проще производить разные детали, и при этом экономить деньги.



Впрочем, 3D-печать требует применения специфических инструментов контроля качества производства. Украинская компания xBeam 3D печатает детали из металла на 3D-принтере – новая технология позволяет быстро производить детали, при этом на печать тратится меньше средств по сравнению с другими технологиями.Об этом сообщили на сайте Usaid .gov.Трехмерная (3D) печать – это технология будущего, которой можно воспользоваться уже сегодня. В 3D можно печатать практически все – от пирожных до макетов дизайна помещений, к тому же получается это быстрее и дешевле, чем путем традиционного изготовления.При том, что технологии 3D-печати используют разные материалы, наиболее перспективным из них является металл. Он дороже в применении, чем пластмасса, но позволяет сэкономить количество материала и, таким образом, увеличить производство продукции.Сегодня в мире насчитывается всего несколько 3D-принтеров, которые позволяют печатать металлом. Один из самых больших из них, созданный на основе технологии xBeam, находится в Украине. Эта модель, разработанная компанией «Красная Волна», позволяет намного быстрее и проще производить разные детали, и при этом экономить деньги.Впрочем, 3D-печать требует применения специфических инструментов контроля качества производства.

«Мы долго изучали этот вопрос и экспериментировали, пытаясь создать свою собственную систему контроля. В конце концов, мы сравнили все варианты, которые предлагались на рынке, и подобрали оптимальное оборудование – но нам не хватало средств», – вспоминает Дмитрий Ковальчук, директор «Красной Волны» и один из разработчиков технологии xBeam.

Когда господин Ковальчук узнал о грантовой программе USAID «Конкурентоспособная экономика», то понял, что его компания может сделать следующий шаг в совершенствовании производственного потенциала своей технологии. Получив грант от USAID, разработчики приобрели систему мониторинга производственного процесса.

«Теперь для того, чтобы избежать сбоев, нет надобности часами физически наблюдать за процессом печати – вместо этого новая система осуществляет его запись с высоким разрешением», – объясняет руководитель компании.

Благодаря USAID, разработчики xBeam также получили возможность посетить международные торговые выставки и принять участие в конференциях, чтобы представить уникальные характеристики своей технологии. Несмотря на карантинные ограничения, компания «Красная Волна» продолжает продвигать свою технологию. Многие ее клиенты находятся на острие промышленного развития и желают воспользоваться теми разработками, к которым другие пока не имеют доступа.