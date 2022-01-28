Украинская IT-компания перешла на 4-дневную рабочую неделю, что из этого вышло

14:35 28 Январь Киев, Украина





Зачем сократили



Как пояснили в mcpk., рабочую неделю сокращают для того, чтобы повысить эффективность рекрутинга. То есть для того, чтобы компания выглядела более привлекательной для потенциальных сотрудников. Ибо стандартного набора преимуществ, как высокая зарплата, комфортный офис или возможность работать дистанционно уже не достаточно, чтобы привлечь специалистов на «перегретом» рынке.



Кроме того, в компании надеются, что благодаря новому графику у специалистов не будут "выгорания".



Продолжительность ежегодных отпусков из-за сокращения рабочей недели не уменьшат.



Отказаться от нового режима могут только в том случае, если окажется, что разработчикам это не интересно. На данный момент сотрудникам компании новый график нравится.



Как новый график повлиял на команду В настоящее время 13 специалистов ІТ-компании mcpk. уже работают по новому графику. Часть проектов была переведена в новый режим, но процесс перехода еще продолжается.Зачем сократили рабочую неделю Как пояснили в mcpk., рабочую неделю сокращают для того, чтобы повысить эффективность рекрутинга. То есть для того, чтобы компания выглядела более привлекательной для потенциальных сотрудников. Ибо стандартного набора преимуществ, как высокая зарплата, комфортный офис или возможность работать дистанционно уже не достаточно, чтобы привлечь специалистов на «перегретом» рынке.Кроме того, в компании надеются, что благодаря новому графику у специалистов не будут "выгорания".Продолжительность ежегодных отпусков из-за сокращения рабочей недели не уменьшат.Отказаться от нового режима могут только в том случае, если окажется, что разработчикам это не интересно. На данный момент сотрудникам компании новый график нравится.

«На работу сотрудников новый формат повлиял положительно. Они стали более мотивированными, сконцентрированными и организованными благодаря тому, что имеют больше выходных и могут отдохнуть, заняться саморазвитием или домашними делами», –заявил представителей mcpk.

В компании говорят, что успевают выполнять все задания вовремя, и четыре дня хватает на тот объем работы, который раньше выполняли за пять.



Единственное, что изменилось, специалисты из одной команды не могут брать дополнительный выходной в один день – теперь они чередуются.



Четырехдневная рабочая неделя становится распространенной тенденцией в мире. В 2021-м стало известно, что Испания будет тестировать сокращенную рабочую неделю в течение трех лет. Правительство страны финансово поддержит компании, которые согласятся сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов, не уменьшая одновременно зарплаты.



В декабре 2020-го компания Unilever сообщила о переводе своих работников на 4-дневную рабочую неделю в Новой Зеландии.