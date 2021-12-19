Украинская компания научила голосового бота понимать суржик

17:22 15 Декабрь Киев, Украина

Программу, которая может общаться с человеком по телефону, понимать абонента и отвечать на их реплики, создали разработчики из украинской компании Olenka.ai. Разработчики утверждают, что программа понимает не только украинский язык, но и суржик. Инновация получила высокие оценки Ukrainian Startup Fund и финансирование от государства.

«Голосовые боты работают на украинском рынке уже не первый год. Но продукты предыдущего поколения используют технологии российских компаний Yandex и Tinkoff, а также американскую технологию Google Speech API, они плохо справляются с распознаванием украинского языка, что является несомненным минусом для украинского бизнеса», – рассказывает основательница компании Елена Дышкант.

Из-за неприспособленности технологий к украинскому языку боты в Украине работали в основном на русском. Но после того, как 16 января 2020 вступил в силу языковой Закон, стала очевидна необходимость в разработке собственного продукта.



Технологию разрабатывали почти год. Ключевой инновацией продукта стало использование искусственного интеллекта, это единственный на рынке сервис, который благодаря искусственному интеллекту, понимает контекст разговора и выбирает оптимальный вариант ответа на реплику клиента. По словам разработчиков, бот сможет продавать товары и услуги, опрашивать клиентов, продавать билеты, отвечать на входящие звонки, рассылать напоминания.



Голосовой бот (voice bot, голосовой робот, приложение для автозвонков, умный робот) – это технология, с помощью которой можно запускать массовые звонки с распознаванием ответов абонентов. Используется для лидогенерации, продаж, возврата клиентов, сбора обратной связи и проведения NPS-опросов.