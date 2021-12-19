Украинская компания будет делать трамваи для Румынии

10:39 31 Июль Киев, Украина

Компания «Татра-Юг» выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию. Согласно данным украинский производитель имеет производство в Днепре на территории завода «Южмаш». 17 низкополых трамваем длинной 25 метров будут привезены в румынский город Крайова.

"Татра-Юг" выиграла, предложив итоговую цену около 1,7 миллиона евро за вагон - или 28,9 миллиона евро за весь контракт. "Татра-Юг" предложила Крайове свою первую полностью низкопольную модель трамвая К1-Т306

В тендере также участвовали турецкие компании "Durmazlar", "Bozankaya" и польская "Pesa". "Татра-Юг" выиграла, предложив итоговую цену около 1,7 миллиона евро за вагон - или 28,9 миллиона евро за весь контракт. Причем. в тендерных условиях цена была определяющим фактором лишь на 80%, также учитывались время выполнения заказа, гарантийный срок эксплуатации, технические характеристики и ряд других факторов. О результатах тендера было объявлено еще 24 июля - но у других его участников было время до 31 июля включительно (одна неделя) на оспаривание его результатов.