Украинская клубника: экспорт и импорт

В Украинском клубе аграрного бизнеса рассказали об экспорте клубники из Украины. Согласно данным эксперта в этом году ягод ожидается больше, так как урожай не пострадал от заморозков. В целом, в Украине выращивают около 57 тысяч тонн клубники в год.

Цена на клубнику продолжает падать. Сегодня они продаются по 125 грн / кг. Перед Пасхой ягода стоила 220 грн / кг.

"88 процентов клубники производится домохозяйствами для собственных нужд и для реализации на рынках. 12 процентов выращивают на предприятиях различных размеров. В прошлом сезоне объемы производства клубники были сокращены из-за заморозков весной 2020 года. В этом году при последующих благоприятных погодных условиях ожидают большую предложение на рынке. Высокая цена на клубнику в прошлом году дополнительно простимулировала производителей увеличить насаждения ", - рассказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

Украина экспортирует и импортирует клубнику. В 2020 было экспортировано 2,7 тыс. т ягоды, а импортировано 0,6 тыс. т. В 2019 было 3,9 тыс. т против 0,1 тыс. т. Украинскую клубнику покупали европейские страны. Наибольшие поставки 53% в прошлом году были в Польшу.