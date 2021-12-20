Украине необходимо увеличить мощности производства минудобрений

Александр Иващенко, академик НААН, убежден, что первоочередной для украинской аграрной отрасли является налаживание мощного отечественного производства минеральных удобрений, прежде всего фосфорных и калийных на основе своей минерального сырья.
В ближайшие десятилетия такая тематика и разработки будут очень актуальными. Наличие собственных альтернативных путей преодоления мирового фосфорного дефицита будут очень нужными для стабильной работы аграрного сектора страны, добавил академик. В качестве примера подхода к проблеме стоит взять опыт Японии. Практически не имея в недрах страны минерального сырья, они рационально и очень эффективно используют даже океаническую воду как сырье и источник необходимых для работы современной экономики веществ.
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