Украинцы ждут снижения цен на Турцию - туризм

Украинцы должны радоваться, что российским туристам закрыли въезд в Турцию. Это напрямую влияет на расценки для жителей нашей страны, ведь турецкая сторона будет всячески снижать цену для того, чтобы не потерять туристов совсем.

Украинские эксперты говорят о том, что туристы из РФ выкупили много путевок, а воспользоваться ими не смогут. По мнению экспертов, путевку на турецкий курорт в мае можно будет купить за 11-12 тысяч гривен, и это на двоих. Также известно, что снизят цены и другие страны – к примеру, поезда в Болгарию или в Албанию обойдутся в сумму от 7 до 13 тысяч на двоих.

Ранее сообщалось, что креативные индустрии и туризм получат доступ к льготным кредитам.