Украинцы стали пить больше водки

Официальные статистические данные свидетельствуют, что в период с середины прошлого года до середины этого года потребление водочных изделий жителями Украины увеличилось на 4,7%.

Наибольший прирост зафиксирован в Днепропетровской области - на 24,1%. На втором месте Полтавщина + 20%, затем Киев + 18%, Запорожская область + 13,9%, Донецкая область + 13,4%, Харьковская область + 11,9%.

Стали меньше употреблять водки жители Черновицкой области - минус 24,2%, Хмельницкой (-16,7%), Тернопольской (-5,7%), Одесской (-3,1%), Львовской (-8,7%), Ивано-Франковской области (-24,7%). За первое полугодие 2020 украинцы потратили на водку около 8 млдр гривен.

Ранее сообщалось, что в Государственной службе статистики выяснили, куда шли деньги украинский в первом квартале текущего года. Как оказалось, больше всего граждане Украины платили за продукты, жилье и коммуналку. Согласно подсчетам специалистов, за первые три месяца 2020 украинцы потратили более 733 миллиардов гривен, 40% из которых пошли на еду и безалкогольные напитки. Далее по важности в расходах украинский подтягивается транспорт, табачные изделия и медуслуги. Также Государственная служба статистики сообщала, что января-апреля 2020 численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс.чел и на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.