Украинцы планируют потратить на подарки свыше 2 000 гривен

Пока власть размышляет, вводить жесткий локдаун к новогодним праздникам или нет, украинцы готовятся к ряду выходных с застольями. В этом году большая часть граждан собираются отметить Новый год дома и с подарками.

Согласно опросу, 78% украинцев запланировали Новый год встречать дома с ближайшими родственниками или друзьями. В среднем на подарки хотят потратить 2185 гривен. Более 90% респондентов не будут покупать подарки дороже, чем в прошлом году.

Несмотря на мировую пандемию коронавируса, украинцы не могут удержаться, чтобы не позвать к новогоднему столу гостей. Большинство опрошенных сказали, что проведут новогоднюю ночь с родственниками (69%), в небольшой компании друзей (14%) и только 13% поднимут бокалы с шампанским вместе с теми, с кем живут сейчас. Лишь 4% сказали, что не будут себя ограничивать и праздновать большой компанией.

В основном украинцы предпочитают искать презенты под елку уже в декабре и делать спонтанные покупки для тех, кого хотят поздравить 1 января. Именно так сделают 71% граждан. 20% сказали, что вообще не будут тратиться на подарки. И только 9% респондентов до декабря уже успели подготовить родным и близким вещи, которые должны их порадовать.

Однако экономический кризис немного нарушил планы украинцев. Многие решили ограничиться символическими подарками и немного сэкономить. Так, большинство опрошенных ответили, что установили себе лимит на подарки в 1000 гривен. Таких 57% респондентов. Еще 34% сказали, что подняли планку до 5 тыс., 6% могут себе позволить потратить до 10 тыс. гривен. Остальные же сообщили, что предел себе установили в 20 тыс. и более.

Чуть больше половины населения под елку положат сладости (51,7%), мелкие сувениры (31,4%) и игрушки для детей (30,3%). Средства для гигиены и красоты выбрали в качестве подарков 26,3% респондентов, книги 23,2%, а 21,9% решили порадовать домашних новой одеждой и обувью. 12% подыскивают для родных и близких электронику и различные гаджеты, 10% присматриваются к бытовой технике, товары для спорта и отдыха выбрали 8,1%, а 5,5% упакуют в красивую обертку драгоценности. Остальные остановили свой выбор на билетах на различные мероприятия и концерты (4,5%), путешествия (4%) и мебель (3,2%).