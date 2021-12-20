Украинцы переходят на эко-транспорт - продажа электромобилей выросла на 70%

09:20 04 Декабрь Киев, Украина

Неудержимый рост цен на топливные материалы для заправки автомобилей заставил задуматься многих украинцев над покупкой более экономичного электромобиля. К тому же такие эко-авто стали символом борьбы с глобальным потеплением и поднимают престиж хозяина.

В Украине в ноябре текущего года продажи электромобилей выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В прошлом месяце украинцы приобрели 1581 электрокар, сообщил накануне Институт исследований авторынка.

Доля новых авто составила 10% или 159 единиц. До рекорда октября не хватило лишь 14 машин.

На первом месте среди самых популярных подержанных электрокаров из-за границы традиционно разместился Nissan Leaf, за ноябрь приобретено 166 единиц. При этом из топ-10 выбыли Hyundai Kona и Audi E-Tron, а появились Volkswagen E-Bora (25) и Tesla Model X (21).

Среди подержанных электрокаров на внутреннем рынке, первенство также досталось Nissan Leaf (270). При этом рейтинг пополнил Renault Kangoo ZE вместо Audi E-Tron.

Лидером рейтинга новых электромобилей, зарегистрированных в ноябре, оказался Audi E-Tron (23). На второе место поднялся Mercedes Benz EQC (18), третье место занял Volvo XC40 (15).

Напомним, за 2020 год в Украине было продано 7 455 электромобилей. Это всего на 1% ниже показателя в 2019 году. Самым популярным электрокаром был Nissan Leaf – 2180 продаж за год.