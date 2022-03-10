Украинцы чаще ищут удаленную работу

В связи с угрозой коронавируса украинцы всё чаще интересуются работой удаленно. Согласно статистики на место «удалёнки» сейчас претендуют почти 13 соискателей, в то время как на офисную работу претендует всего 5 человек на место.

Следует отметить, что и оплата за удаленную работу, по результатам статистики, в период с июля по сентябрь стала на 9% больше, чем за работу в офисе. Так, «удаленщики» в среднем получают 12 000 грн в месяц. А средний доход для офисной занятости уже полгода стабильно составляет 11 000 грн.

Так, наиболее активными при поиске работы по-прежнему являются студенты и молодые люди на старте карьеры — на одно предложение трудоустроиться отдаленно отзывается в среднем 21 поисковик. Кстати, чаще всего работодатели ищут именно молодежь — в третьем квартале они активизировались и начали охотнее размещать вакансии для начинающих. Объявлений было 1,8 тыс., что на 24% больше, чем в апреле-июне. Уровень дохода молодежи не изменился — им готовы платить те же 12 500 грн.

Напомним, что даже, если в Украине полностью отменят карантин, уровень безработицы не снизится. При этом, МВФ представил прогноз, согласно которому в 2020 году уровень нетрудоустроенности в Украине возрастет до 10,1 процента, а сократится лишь в 2021 году до 9,3 процентов.

В Украине более 20% процентов украинцев работают без официального трудоустройства. Об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины.

Указывается, что за период второго полугодия текущего года количество неформально занятого населения составило 3,291 млн человек возрастной категории 15-70 лет.