Украинцы – основные эмигранты в Чехию

Согласно данным Службы статистики Чехии, население страны увеличилось за счет эмигрантов. Сейчас цифра населения составляет 10,71 млн лиц. Также, ведомство отмечает, что основной народностью стремящейся к эмиграции являются украинцы.

За первые девять месяцев 2020 года численность населения страны увеличилась на 13,9 тыс. человек. При этом рост произошел за счет иностранцев: если бы не они, численность населения ЧР снизилась бы за этот период на почти 1700 человек, ведь смертность превышает в стране рождаемость. Сальдо иностранной миграции достигло 15,6 тыс. по сравнению с периодом с января по сентябрь 2019 года.

Среди мигрантов самую многочисленную группу составляют, как и в предыдущие годы, граждане Украины (11 тыс. человек). Второй по величине группой являются граждане Словакии (1,5 тыс. человек), на третьей позиции - россияне (1,3 тыс. человек).

Статуправление также отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года иммигрантов было почти вдвое меньше. Связано это, очевидно, с пандемией.

За девять месяцев 2020 года в Чехии умерло около 85 тыс. человек, что почти на 1000 больше, чем год назад. Рождаемость за тот же период снизилась на 2600 и достигла 83,3 тыс. Примерно половина детей родилась вне брака.