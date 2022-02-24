Украинцев привлекают к нелегальному отмыванию денег

13:10 02 Октябрь Киев, Украина

Национальная банк Украины призывает украинцев осторожно отнестись к предложениям мошенников об удаленной работе. В последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают осуществление денежных переводов. Согласно информации - переводы на самом деле представляют собой операции по "отмыванию" нелегальных доходов.

«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.

Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.

Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.

Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов. Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:

— торговли наркотиками;

— торговли людьми;

— кражи средств с платежных карт.