Украинцев привлекают к нелегальному отмыванию денег

13:10 02 Октябрь Киев, Украина

Национальная банк Украины призывает украинцев осторожно отнестись к предложениям мошенников об удаленной работе. В последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают осуществление денежных переводов. Согласно информации - переводы на самом деле представляют собой операции по "отмыванию" нелегальных доходов.

«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.

Фото: В карантин мошенники придумали новый вид заработка для населения

Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.

Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.

Фото: В карантин мошенники придумали новый вид заработка для населения

Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов. Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:

— торговли наркотиками;

— торговли людьми;

— кражи средств с платежных карт.

«Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя», – предупреждают в Нацбанке.