Украинцев привлекают к нелегальному отмыванию денег

Национальная банк Украины призывает украинцев осторожно отнестись к предложениям мошенников об удаленной работе. В последнее время участились случаи, когда мошенники предлагают осуществление денежных переводов. Согласно информации - переводы на самом деле представляют собой операции по "отмыванию" нелегальных доходов.
«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.
Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.
Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.
Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов. Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:
— торговли наркотиками;
— торговли людьми;
— кражи средств с платежных карт.
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