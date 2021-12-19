Украинцев предупредили о мошенничестве с 1 тысячей гривен от Зеленского

Украинцев предупредили о мошенничестве с деньгами, которые президент Украины Владимир Зеленский пообещал за вакцинацию. Так, на фоне решения президента некоторые нечестные люди решили воспользоваться ситуацией и в очередной раз обмануть украинский народ.
В частности, мошенники принялись посылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка.
Он напоминает, что ни в коем случае нельзя оглашать свои личные сведения или данные платежных карт на поддельных сайтах либо подвижных сервисах.
Напомним, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавирусной болезни Covid-19, обещают выплатить по 1 тысяче гривен. Таким образом, государство планирует стимулировать граждан вакцинироваться.
В частности, мошенники принялись посылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка.
Он напоминает, что ни в коем случае нельзя оглашать свои личные сведения или данные платежных карт на поддельных сайтах либо подвижных сервисах.
Напомним, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавирусной болезни Covid-19, обещают выплатить по 1 тысяче гривен. Таким образом, государство планирует стимулировать граждан вакцинироваться.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии