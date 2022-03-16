Украинцев на польском рынке труда стало меньше

Коронакризис серьезно пошатнул рынок труда в Украине, поэтому желающих поехать на заработки в Польшу стало значительно больше. Согласно данным Государственного центра занятости, количество безработных в Украине выросло на 59 процентов. Однако карантинные меры, которые на протяжении 14 дней по приезду в страну должны пройти украинцы, никого не радуют.

Это подтверждают данные агентства Grupa Progres, которые показывают, что в прошлом году украинцы доминировали на польском временном рынке труда, и составили 51 процент всех работников.

В этом году ситуация изменилась. С января по конец августа украинцы составляли 38 процентов. Как отмечает представитель агентства Юлия Новицкая, препятствием для украинцев, которые хотят работать в Польше, является обязанность пройти карантин после пересечения границы, а это значит, что нельзя быстро начинать зарабатывать деньги.

По данным Государственной палаты статистики, с сентября этого года минимальная заработная плата в Украине выросла до 5000 гривен, то есть примерно до 685 злотых. Это не много, по сравнению с зарплатой в Польше, где минимальная заработная плата составляет 2600 злотых до налогооблажения, то есть примерно 1877 злотых после уплаты всех налогов.