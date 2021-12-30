Украинцам наконец выплатили долги по зарплате

Кризис привел бизнес к этапу, когда уже не всем работникам выплачиваются зарплаты. Однако многие работодатели просто воспользовались ситуацией в стране, чтобы сократить денежные выплаты.

Органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции в течение 10 - 14 августа взыскали в пользу 562 работников 6,5 млн гривен задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Наибольшую сумму - 1,4 млн гривен - взыскали с Государственного предприятия "Харьковский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Задолженность по заработной плате получили 280 работников.

868,6 тыс. гривен взыскали с открытого акционерного общества "Азот". Средства получили 4 работника. Частное акционерное общество "Пласт" вернуло 6 работникам 817,1 тыс. гривен задолженности по зарплате.

Всего с начала 2020 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 331,3 млн гривен в пользу 25 580 работников.