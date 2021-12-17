Украина закупит 22 самолета для национального авиаперевозчика

Украинское Министерство инфраструктуры и авиакомпания Airbus заключили контракт на закупку самолетов для Украины
Таким образом транспортный парк национального авиаперевозчика пополнится на 22 авиалайнера.
О такой закупке с французской авиакомпанией договорилось украинское Министерство инфраструктуры. Под документом о сотрудничестве поставили свои подписи глава Мининфраструктуры и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии. Согласно контракту предполагается возможность аренды и покупки 22 лайнеров.
Так, в распоряжение Украины прибудет 6 малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных (типа А320/А321), 4 широкофюзеляжных (типа А330/350).
Также известно, что Airbus рассматривает возможность сотрудничества с Украиной и в авиакосмической сфере.
Таким образом транспортный парк национального авиаперевозчика пополнится на 22 авиалайнера.
О такой закупке с французской авиакомпанией договорилось украинское Министерство инфраструктуры. Под документом о сотрудничестве поставили свои подписи глава Мининфраструктуры и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии. Согласно контракту предполагается возможность аренды и покупки 22 лайнеров.
Так, в распоряжение Украины прибудет 6 малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных (типа А320/А321), 4 широкофюзеляжных (типа А330/350).
Также известно, что Airbus рассматривает возможность сотрудничества с Украиной и в авиакосмической сфере.
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