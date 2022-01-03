Украина увеличила производство чугуна почти на 6%

Украина заняла десятую позицию в мировом рейтинге производителей чугуна. Такие данные обнародовали в Worldsteel. В частности, говорится, что с начала 2021 и до конца марта в стране произвели 5,31 млн тонн чугуна. Всего же в мире по вышеназванный период произвели 358,34 млн тонн этого металла. Такие цифры демонстрируют рост выплавки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на более чем 5,5%.

Первое место принадлежит Китаю — в этой стране за первый квартал 2021 произвели более 220 млн тонн чугуна.

Ранее сообщалось, что отсутствие сырья у металлургов создаст проблемы для всей украинской экономики. Такое мнение высказал эксперт в отрасли.