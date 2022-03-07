Украина успешно экспортирует кориандр

Кориандр – культура, которую не так давно начали выращивать на территории Украины. Однако при этом страна уже вошла в перечень мировых лидеров экспортера и производителей этой культуры. Аграрии Украины видят большие перспективы в развитии этого направления.

Украина входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров кориандра. В 2020 году посевы под культурой в Украине занимали площадь 6,6 тыс. га, и было собрано 6,3 тыс. т семян, что на 43% превышает показатели предыдущего года. При этом объемы импорта кориандра в Украину минимальные и значительно уступают объемам экспорта.

В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) отмечают, что производство кориандра в Украине нет четко выраженных тенденций. За последние 5 лет объемы производства семян данной культуры колебались от 3,5 тыс.т до 25 тыс.т и направления зависели от ситуации со спросом на мировом рынке и наличием запасов.

По словам аналитиков УКАБ, наибольший объем семян кориандра Украины было экспортировано в 2016 году: около 20 тыс.т. Тогда Украина заняла 4-ю позицию в рейтинге крупнейших экспортеров данной культуры в мире. В этот же год были зафиксированы наибольшие объемы мировой торговли кориандром, и в последующие годы наблюдалось постепенное сокращение объемов торговли. Соответственно и объемы экспорта кориандра Украины также сократились и вернулись к более традиционным - 7-10 тыс.т.