Украина уменьшила импорт российского дизтоплива на 11%

14:05 14 Декабрь Киев, Украина

В условиях отношений, граничащих с военной угрозой, для Украины крайне опасно зависеть от импорта такой стратегической продукции, как дизельное топливо, из страны-агрессора. По информации консалтинговой группы А-95, за 11 месяцев этого года часть поступившего из РФ дизтоплива составила 24% на внутреннем рынке Украины. Таким образом, импорт данной группы топлива сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А конкретнее, объем импортированного в этом году российского дизельного топлива составил 1,779 млн т, а за такой же период 2020 года было поставлено 2,614 млн т. При этом наибольший объем импорта ДТ из России приходится на 2018 год – 2,597 млн т, что составляло 40% украинского рынка дизтоплива.

На фоне снижения импорта из России, за этот период доля ввоза ДТ через морские порты выросла с 10% до 15%, или в натуральном выражении – с 775 тыс. т до 1,1 млн т.

По мнению экспертов, за последние семь лет отечественные НПЗ значительно увеличили темпы переработки нефти, что позволило сократить общий объем импорта дизтоплива.

"Главной причиной позитивных изменений в структуре поставок стала остановка прокачек дизтоплива по нефтепродуктопроводу Прикарпатзападтранс", – говорит руководитель консалт-группы А-95 Сергей Куюн.

Чтобы и в дальнейшем не увеличивать присутствие российского топлива на украинском рынке, Куюн указал на важность дальнейшего продления 4%-ой пошлины на трубопроводные поставки российского дизтоплива в следующем году.

Чтобы избежать всего этого, Украина имеет необходимые мощности НПЗ и морских портов, которые могут в полном объеме удовлетворить потребности страны в бензине и авиатопливе. Сократив импорт топлива из России и Беларуси, мы сможем обеспечить значительный рост прибыли от загрузки НПЗ, портов, железной дороги и нефтетранспортной системы.