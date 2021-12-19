Украина удержалась в топ-10 крупнейших мировых производителей чугуна

По итогам первого полугодия Украина прочно удерживает свое место в топ-10 крупнейших мировых производителей чугуна. Из 64 стран, которые находятся в рейтинге ассоциации Worldsteel, она занимает 13-е место по выпуску стали.

По данным за отчетный период, выплавка чугуна в Украине снизилась на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 9,98 млн т. В целом за январь-июнь выплавка чугуна в мире сократилась на 4,35%, до 633,36 млн т.

Лидерство среди крупнейших мировых производителей чугуна удерживает Китай, где выплавка за январь-июнь возросла на 2,19%, до 432,68 млн т.

Среди 62 мировых производителей стали, включенных в рейтинг Worldsteel, Украина сохранила 13 место, что соответствует ее позиции за январь-июнь 2019 года.

При этом выплавка стали в Украине снизилась на 7,6%, до 10,1 млн т. Китай возглавляет десятку мировых производителей стали, нарасти выплавку на 1,43 в годовом сравнении, до 499,01 млн т.

Мировая выплавка стали в первом полугодии 2020 года сократилась на 5,96% до 87313 млн т. Сокращение глобального производства стали вызвано в первую очередь пандемией COVID-19, отмечают в ассоциации Worldsteel.

Напомним, по итогам первого полугодия ассоциация Укрметаллургпром отмечала значительное падение объемов металлургического производства в стране.