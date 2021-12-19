Украина становится пристанищем для подержанных автомобилей

12:47 01 Декабрь Киев, Украина

С приходом пандемии и частичным закрытием границ все меньше украинцев могут самостоятельно выехать за территорию Украины для покупки подходящего авто, в связи с этим в страну преимущественно попадает автомобильный хлам.
 
Об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот".

По информации сервиса, 52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения: с 2014-го по 2018-й средний возраст ввозимых автомобилей был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на еврономерах без льготного режима.

Упрощение таможенного оформления, так называемых, «евроблях» в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 г. и окончательно завершилось в начале ноября 2021 года.

В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на «еврономерах» в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.

С 2019 года по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество автомобилей – 1,6 млн.

«Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и нелогична для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4, зато старые авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время будет большая проблема с этим», – комментирует ситуацию Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины.

Об засилье подержанных автомобилей свидетельствуют и данные ассоциации «Укравтопром». По ее данным , с января по сентябрь 2021 года в Украину было ввезено 471,6 тыс. легковых автомобилей. Как утверждают эксперты ассоциации, это рекордный показатель.

Главной причиной рекордного показателя импорта автомобилей стало массовое растаможивание «евроблях». До 11 ноября в Украине действовало льготное растаможивание автомобилей на иностранных номерах.

За весь период действия упрощенной схемы легализации «евроблях» украинцы заплатили 2,9 млрд. грн. Были растаможены более 83 тыс. автомобилей. 