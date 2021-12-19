Украина становится пристанищем для подержанных автомобилей

12:47 01 Декабрь Киев, Украина

С приходом пандемии и частичным закрытием границ все меньше украинцев могут самостоятельно выехать за территорию Украины для покупки подходящего авто, в связи с этим в страну преимущественно попадает автомобильный хлам.