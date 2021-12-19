Украина становится пристанищем для подержанных автомобилей

С приходом пандемии и частичным закрытием границ все меньше украинцев могут самостоятельно выехать за территорию Украины для покупки подходящего авто, в связи с этим в страну преимущественно попадает автомобильный хлам.
Об этом свидетельствуют данные сервиса "Опендатабот".
По информации сервиса, 52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения: с 2014-го по 2018-й средний возраст ввозимых автомобилей был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на еврономерах без льготного режима.
Упрощение таможенного оформления, так называемых, «евроблях» в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 г. и окончательно завершилось в начале ноября 2021 года.
В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на «еврономерах» в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.
С 2019 года по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество автомобилей – 1,6 млн.
«Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и нелогична для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4, зато старые авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время будет большая проблема с этим», – комментирует ситуацию Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины.
Об засилье подержанных автомобилей свидетельствуют и данные ассоциации «Укравтопром». По ее данным , с января по сентябрь 2021 года в Украину было ввезено 471,6 тыс. легковых автомобилей. Как утверждают эксперты ассоциации, это рекордный показатель.
Главной причиной рекордного показателя импорта автомобилей стало массовое растаможивание «евроблях». До 11 ноября в Украине действовало льготное растаможивание автомобилей на иностранных номерах.
За весь период действия упрощенной схемы легализации «евроблях» украинцы заплатили 2,9 млрд. грн. Были растаможены более 83 тыс. автомобилей.
По информации сервиса, 52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения: с 2014-го по 2018-й средний возраст ввозимых автомобилей был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на еврономерах без льготного режима.
Упрощение таможенного оформления, так называемых, «евроблях» в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 г. и окончательно завершилось в начале ноября 2021 года.
В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на «еврономерах» в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.
С 2019 года по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество автомобилей – 1,6 млн.
«Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и нелогична для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса Евро-4, зато старые авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время будет большая проблема с этим», – комментирует ситуацию Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины.
Об засилье подержанных автомобилей свидетельствуют и данные ассоциации «Укравтопром». По ее данным , с января по сентябрь 2021 года в Украину было ввезено 471,6 тыс. легковых автомобилей. Как утверждают эксперты ассоциации, это рекордный показатель.
Главной причиной рекордного показателя импорта автомобилей стало массовое растаможивание «евроблях». До 11 ноября в Украине действовало льготное растаможивание автомобилей на иностранных номерах.
За весь период действия упрощенной схемы легализации «евроблях» украинцы заплатили 2,9 млрд. грн. Были растаможены более 83 тыс. автомобилей.
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