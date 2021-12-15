Украина сократила экспорт в страны Евросоюза

15:25 03 Август Киев, Украина

Национальный банк Украины опубликовал данные об украинском экспорте в страны Евросоюза. Согласно цифрам доходы от поставки сократились более чем на 15% В денежном эквиваленте это около полутора миллиардов долларов. В разрезе количества экспортируемого товара падение отмечается на 4%

Экспорт в Африку упал на $317 млн, или на 12,4%, в Россию – упал на $207 млн или на 16,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля стран Африки сократилась с 11,3 до 10,6%, доля России – с 5,7% до 5,1%.

В то же время, на 15,8% или на $1,1 млрд вырос экспорт в страны Азии, их доля в общем экспорте увеличилась с 31,7% до 39%. Всего экспорт в первом полугодии составил $3 млрд. Больше всего упал экспорт черных и цветных металлов – на 18%, продовольственных товаров – на 5%.

В тоже время, экспорт продукции химпрома вырос на 18,7%. Украина недосчиталась $5 млрд во внешней торговле. Россия - в топ-3 партнеров.

По итогам 2019 года внешняя торговля ушла в минус на $9,4 млрд. В феврале 2020 года Китай впервые стал внешнеторговым партером Украины №1.