Украина расширяет рынки экспорта - подробности

Госпродпотребслужба выполнила отчет о работе ведомства за первые полгода текущего года. Так, отчет представила Председатель Госпродпотребслужбы - Владислава Магалецкая.

«Важным приоритетом для нас является работа по открытию новых рынков для экспорта украинской продукции. Ведь это новые рабочие места для населения и доходы в государственный бюджет от уплаты налогов», - отметила Владислава Магалецкая.

За шесть месяцев было открыто рынки Японии, Ливии, Аргентины и Ливана для украинских производителей молочки и молочных продуктов. Эфиопия стала открытой для украинских производителей яиц, Сербия - для украинского животного белка, ОАЭ - для крупного рогатого скота. В Литву теперь можно экспортировать арахнид для нужд защиты растений (речь идет о энтомофагов - насекомых, потребляющих или паразитируют на вредителях растений и используются для защиты сельскохозяйственных культур).

Кроме того, 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях пересогласованы. Речь идет, в первую очередь, о странах СНГ, с которыми с 13 апреля 2021 действуют новые правила торговли через прекращении действия Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано еще в 1993 году. Также из-за изменений условий торговли пересогласованы документы с Сингапуром и Южной Кореей.

Кроме того, обеспечено проведение аудита Европейской Комиссии с целью оценки официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов, предназначенных для экспорта в Европейский Союз. Также проведена работа для признания Европейским Союзом зонирования Украины по высокопатогенным гриппом птицы, благодаря чему с 20 марта удалось возобновить экспорт продукции птицеводства в ЕС.

Сейчас продолжается работа по открытию рынков на всех континентах. Среди наиболее перспективных для экспортеров стран - страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам, ЮАР и Индонезия.