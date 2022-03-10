Украина получит деньги на энергосистему страны

Национальная программа по улучшению отечественной энергетической системы получит от иностранных партнеров финансовую помощь. Речь идет о 211 млн кредита. Эти деньги позволят Украине закупить новое оборудование и модернизировать процессы.

В частности, Всемирный банк выделит 177 млн, а Фонд чистых технологий — 34 миллиона долларов. Эти средства направят на реализацию инвестиционного проекта компании «Укргидроэнерго», основная цель которого — улучшить отечественную энергосистему. Для этого на четырех гидроэлектростанциях установят систему аккумулирования энергии и построят солнечную электростанцию. Кроме экономической выгоды — новый проект — должна сократить выбросы парниковых газов — а этого от Украины требуют европейские партнеры.

Напомним, выполняя поручение президента Владимира Зеленского, Кабинет министров непосредственно будет руководить стратегическими предприятиями «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».