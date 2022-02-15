Украина одна из первых начнет трекинг недорогих покупок - Укрпошта

Пресс-служба «Укрпошты» рассказала о расширении функций для потребителей. Теперь пользователям будет доступен трекинг недорогих посылок из Китая стоимостью до $2. Этот проект осуществлен совместно с логистическим оператором "Цайняо" (Китай) и будет доступно для покупателей Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group).

"Укрпочта" и один из крупнейших мировых логистических операторов "Цайняо" оптимизировали IT-инфраструктуру и переводят отправление без трекинга на AliExpress в отслеживаемый формат. Ранее для пересылки товаров стоимостью до 2 долларов использовался самый экономный способ - отправка без трекинга и SMS. Теперь вместо простых писем "Укрпочта" будет использовать отправление с трекингом, что означает, что все отправки при виборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress и на сайте "Укрпочты", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Украина стала одной из первых стран для AliExpress, где была запущенна услуга трекинга недорогих покупок. По данным аналитиков "Цайняо", благодаря внедрению отслеживания посылок, количество недоставленных заказов снижается более чем в два раза.

Согласно сообщению, посылку можно будет отследить на всем пути от Китая до Украины.