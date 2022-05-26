Украина обошла США и Китай в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов

Украина конкурирует на международном крипторынке с такими крупными странами как: США и Китай. И в скором времени на территории нашей страны можно будет расчитываться криптовалютой.
Украина заняла четвертую позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021 году, сообщает Урядовий портал со ссылкой на данные американской аналитической компании Chainalysis.
Украина в рейтинге обошла США и Китай, являющимися довольно крупными игроками на международном крипторынке. США в рейтинге находятся на шестом месте, а КНР - на 13-м.
"В Украине наибольший объем транзакций с криптоактивами среди участников рынка в мире", - отмечает Chainalysis.
Помимо этого Украина еще и в десятке стран с наибольшим заработком на биткоинах в 2020 году.
Тем временем в Украине планируют узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника.
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