Украина не интересна для инвесторов - ЕБА

Привлекательность украинского рынка для инвесторов стремительно снижается. Об этом говорят опросы 48% опрошенных инвесторов. Потенциально 42% из них отмечают, что никаких изменений не произошло, еще 7% видят значительные ухудшения в инвестиционной привлекательности Украины.
Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, которое Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС) провели в конце октября 2020 года.
При этом, и стратегические, и портфельные инвесторы разделяют мнение, что эффективная борьба с коррупцией будет сама благоприятно влиять на инвестиционный климат. Среди других важных факторов инвесторы назвали перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией. Подчеркивается, что дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата.
При этом, отмечается, что потенциальный повторный локдаун будет умеренно негативно влиять на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.
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