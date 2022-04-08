Украина не интересна для инвесторов - ЕБА

Привлекательность украинского рынка для инвесторов стремительно снижается. Об этом говорят опросы 48% опрошенных инвесторов. Потенциально 42% из них отмечают, что никаких изменений не произошло, еще 7% видят значительные ухудшения в инвестиционной привлекательности Украины.

Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, которое Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС) провели в конце октября 2020 года.

«Впервые за пять лет опрос недоверия к судебной системе возглавил антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространена коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов. Монополизация рынков и захват власти олигархами занимает третье место среди препятствий, хотя стратегическим инвесторам также существенно препятствует обременительное и нестабильное законодательство», - говорится в пресс-релизе.

При этом, и стратегические, и портфельные инвесторы разделяют мнение, что эффективная борьба с коррупцией будет сама благоприятно влиять на инвестиционный климат. Среди других важных факторов инвесторы назвали перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией. Подчеркивается, что дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата.

«Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, несет риски для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы не удалось достичь договоренности с МВФ существенной угрозой после дефолта», - говорится в сообщении.