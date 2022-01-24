Украина наращивает объемы производства стали

Металлургические предприятия Украины наращивают объемы в 2021 году. ОП “Укрметаллургпром” опубликовал информацию о работе предприятий в период I квартала текущего года. Согласно данным объемы выросли на 7,2%

Известно, что за четыре месяца 2021 года металлургические предприятия произвели 7,08 млн т чугуна, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Следует отметить, что производство стали увеличилось на 7,2%, до 7,14 млн т, проката — на 7,4%, до 6,41 млн т.

Согласно данным, которые выдала таможенная статистика, за первое полугодие 2020 года из Украины в Российскую Федерацию было поставлено более 205 тысяч тонн строительной арматуры. В эти цифры, что примечательно, не вошла катанка.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует скорое падение цен на стальной прокат в противовес нынешнему подъему, который уже успели назвать временным явлением. Все дело в том, что во время локдаунов по всему миру было остановлено до трети всех производств в отрасли, и это только за пределами Китая. Вместе с тем даже то, что предприятия снова стали работать и наращивать мощности, не убережет всю сферу.