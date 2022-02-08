Украина может выращивать лён, но нет завода

12:31 21 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на идеальные условия для выращивания льна, Украина не готова к этому процессу технически. Сергей Рыжук - директор Института сельского хозяйства Полесья Национальной академии аграрных наук Украины – объяснил, что льнозавод и льнокомбинат необходимы для восстановления сферы льноводства.

«На украинском Полесье — идеальные условия для выращивания льна, у нас очень благоприятные августовские росы. Для того, чтобы мы могли успешно выращивать лен, обязательно должны быть льнозавод и льнокомбинат. Я дважды, будучи главой ОГА, восстанавливал льнокомбинат. Вы даже себе не можете представить, как это было сложно. Как только я ушел, он через месяц прекратил работу, а мы уже продавали во Францию »??рушники«. То есть без переработки отрасль льноводства существовать не может», — отметил директор института.

Рыжук акцентировал внимание на том, что как только в Украине произошел упадок льноводства, в Европе посевные площади льна выросли более чем в 2 раза. По словам ученого, не лучше ситуация обстоит с возрождением традиционного для области хмелеводства. Эта отрасль начала приходить в упадок, когда на украинский рынок зашли иностранные производители пива.

«Производители заявили, что у нас ароматические сорта хмеля занимают 85% площадей, а горькие — 15%, а для их пивоваренной технологии нужна пропорция 60 на 40%. Когда мы достигли этих 60% на 40%, то нам говорят, что им уже нужен хмель не в мешках, а гранулированный. Мы купили в Житомире гранулятор, а нам через год заявили, что гранулы уже не интересны, а нужна вытяжка. Мы подали законопроект о хмеле и хмелепродуктах, а он завис в парламенте. Там написано, что пивоваренные заводы должны обязательно покупать не менее 30% хмеля отечественного производства», — добавил Рыжук.