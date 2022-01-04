Украина может стать мировым лидером в выращивании пшеницы

14:10 24 Август Киев, Украина

Изучение рынка выращивания пшеницы свидетельствует о том, что Украина может занять лидирующие позиции в этой отрасли. Отслеживание Организацией Объединенных Наций изменений климата свидетельствует о росте благоприятных условий для развития сферы.

Указывается, что специалисты организации отдела Межправительственной группы экспертов по изменению климата просчитали, что до момента 2040 года в Украине будут одна из наиболее благоприятных ситуаций для выращивания пшеницы.

Сообщается, что зимние осадки будут в достаточной мере впитываться в грунт, что в свою очередь обеспечит хорошую влажность земли весной. По прогнозам, это в дальнейшем позволит Украине нарастить собственный урожай пшеницы на 20-30%.

«По результатам моделирования, возможно увеличение урожайности озимой пшеницы в среднем на 20-30% от современного уровня только за счет климатических условий», — говорится в сообщении.

В то же время, над страной висит угроза риска более плохого урожая кукурузы и ячменя. В сравнении с современностью, будущий показатель может ухудшиться на 15-20%. Это может произойти из-за преждевременного созревания урожая, что в свою очередь обусловлено сокращением общего периода вегетации на юге Украины.

Напомним, что в украинском государстве нехватка фуражной пшеницы. Если месяц назад разница между фуражной и продовольственной пшеницей (с составом протеина 12,5 процента) составляла около 11 долларов, то сегодня — около 4 долларов.

В текущем сезоне 2020/2021 года Украина собирается искусственно ограничить экспорт пшеницы на уровне не выше 17,5 млн тонн.