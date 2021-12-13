Украина может нарушить торговые отношения с Китаем

Но при этом чиновник не исключает, что из-за конфликта о приватизации предприятия Украина может потерять часть китайского рынка.

«Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется на политических наших отношениях, или на экономических — не было», — сказал он.

В ситуации, сложившейся с Китаем, заводом «Мотор Сич» и Украиной, наше государство должно в первую очередь учитывать свои интересы, а уже потом — интересы бизнеса. Такое мнение высказали в США, отреагировав на решение СНБО о возвращении предприятия в государственную собственность.

О таком решении говорил в начале марта текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны, при этом китайская сторона не согласна, так как считает, что права китайских инвесторов не были соблюдены.