Украина может нарушить торговые отношения с Китаем

Заместитель главы Офиса президента прокомментировал ситуацию, возникшую между украинским правительством и китайскими инвесторами завода «Мотор Сич». По словам Игоря Брусило, Пекин не вынес никаких негативных оценок происходящему.
Но при этом чиновник не исключает, что из-за конфликта о приватизации предприятия Украина может потерять часть китайского рынка.
В ситуации, сложившейся с Китаем, заводом «Мотор Сич» и Украиной, наше государство должно в первую очередь учитывать свои интересы, а уже потом — интересы бизнеса. Такое мнение высказали в США, отреагировав на решение СНБО о возвращении предприятия в государственную собственность.
О таком решении говорил в начале марта текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны, при этом китайская сторона не согласна, так как считает, что права китайских инвесторов не были соблюдены.
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