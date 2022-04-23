Украина- Канада. Совместное производство Ан-74ТК-200

21:42 26 июля Киев, Украина

ГП Антонов будет сотрудничать с Канадой. Основной задачей сотрудничества является продвижение на международный рынок самолетов, разработанных и изготовленных на отечественном предприятии.



«ГП Антонов и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном Укроборонпром и его предприятиями о производстве самолетов Ан-74ТК-200 для международных рынков, в том числе и североамериканских», — сказано в сообщении ГК Укроборонпром.

В концерне отметили, что в будущей модели самолета будут максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как «стеклянная кабина» и другие. Планируется разработать ряд модификаций базовой модели самолетов гражданского и специального назначения.



Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде.



Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 т, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета — 36,5 т, максимальная высота полета — 10,1 км, крейсерская скорость — 600−700 км/ч, дальность полета с грузом 10 т — 950 км, при нагрузке 1,8 т — 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.



Самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, таких как арктические или высокогорные, временные, естественные, ограниченные взлетно-посадочные полосы с минимальной или отсутствующей инфраструктурой поддержки, что является рыночным преимуществом данной модели самолета.



«Кроме преимуществ основная модель Aн-74TK-200 имеет и ряд недостатков, которые ограничивают или исключают удовлетворения спроса на рынке. Прежде всего это касается критической зависимости от использования значительного количества компонентов, произведенных на территории РФ, которые, к тому же, не соответствуют современным требованиям, что, в свою очередь, не позволяет получить обязательную сертификацию самолетов на европейских и американских рынках», — заявили в Укроборонпроме.