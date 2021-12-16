Украина импортирует вина на миллионы долларов

12:51 14 Июль Киев, Украина

По итогам января-июня 2020 года Украина импортировала вина на 67,9 миллиона долларов.

По сведениям Государственной таможенной службы, экспорт вина составил 6,1 миллиона долларов. То есть, в денежном значении импорт превышает экспорт в 11 раз.

Самым крупным поставщиком вина в Украину является Италия. За первые полгода текущего года украинское государство завезло итальянского вина на 20,7 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков — Франция — 10,5 миллиона долларов, на третьем месте — Германия — 9,9 миллиона тонн.

Из других стран Украина приобрела вина на 26,7 миллиона долларов.Стоит отметить, что за год Украина увеличила экспорт своего вина почти на 50 процентов. При этом больше всего нашего вина приобрела Германия.

Это при том, что в мире идет тенденция к снижению спроса на вино. Так мировые продажи за прошлый год уже просели на 4,2 процента и составили 36,1 миллиарда долларов. Как свидетельствуют аналитики всемирная пандемия и мировой кризис только усугубят этот процесс.

Также мы сообщали, что более 50 украинских винодельческих предприятий Украины обратились в открытом письме к президенту и Кабинету министров. Они просят руководство страны предоставить им льготные условия для минимизации ущерба от экономического кризиса.