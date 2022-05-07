Украина-Франция - без виз!

Теперь, для того, чтоб посетить Францию, украинцы должны иметь при себе всего лишь- биометрический паспорт и паспорт вакцинации против COVID.
Об этом сообщает пресс-служба Посольства Франции в Украине в Twitter.
Как отмечается, соответствующее решение подтверждает динамизм в туристическом направлении между двумя странами.
Ранее для путешествий во французские заморские территории иностранцы должны были получить специальную визу. Это было вызвано тем, что многие указанные территории не входят в Шенгенскую зону.
Как отмечается, соответствующее решение подтверждает динамизм в туристическом направлении между двумя странами.
Ранее для путешествий во французские заморские территории иностранцы должны были получить специальную визу. Это было вызвано тем, что многие указанные территории не входят в Шенгенскую зону.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии