Украина - один из лидеров по производству чугуна в мире

Отчет о рейтинге мировых лидеров по производству чугуна опубликовало объединение предприятий Укрметаллургпром. Среди таких стран как Китай, Индия и Корея, Украина заняла 10 место с показателем в 3,51 млн тонн за первые два месяца 2021 года.

Первое место в мировом производстве чугуна принадлежит Китаю, металлурги которого за два месяца 2021 произвели 144,75 млн тонн этой продукции. Доля китайского чугуна в мировом производстве составляла 61,7%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-феврале 2021 сохранила Индия, третье - Япония, четвертое - Россия, пятое - Южная Корея.

Украина по итогам января-февраля 2021 заняла десятое место среди 38 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 3,51 млн тонн данной продукции, на 4,5% больше, чем за январь-февраль 2020 года.