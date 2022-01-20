Украина 43 страна в инновационном рейтинге

15:03 08 Сентябрь Киев, Украина

В Международном индексе инноваций Украина заняла 43 место. Данный индекс разработан для определения инновационного уровня в стране, который включает в себя и поддержку государства в качестве развития и эффективность страны в целом.

Составители индекса включили Украину в трех наиболее инновационных стран в группе стран с доходами ниже среднего, наряду с Вьетнамом и Индией. Как и в прошлом году, Украина занимает второе место в группе после Вьетнама. Украина вошла в страны, превысившие ожидания для стран уровня доходов.

Индекс, который ежегодно рассчитывается Всемирной организацией по защите прав интеллектуальной собственности в сотрудничестве с университетами Cornell и INSEAD, анализирует уровень инноваций в 130 странах на основе десятков показателей.

Победой назвала сравнительно высокое место Украины в рейтинге бывшая министр финансов Украины Оксана Маркарова. «Это победа, которая стала следствием инноваций в бизнесе, работе созданного нами Фонда стартапов, и сейчас активной цифровизацией командой Минцифры - Действие», написала Маркарова на своей странице в Фейсбуке. В то же время она призвала «провести существенно дерегуляции венчурного финансирования и законодательно изменить регулирование деятельности альтернативных фондов / венчурных фондов» в соответствии с директивами ЕС.