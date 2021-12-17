«Украэрорух» закрыл 2020 год с убытком в 1,5 млрд грн

Отчетность компании «Украэрорух» за 2020 год свидетельствует о том, что год был закончен с убытками в размере 1,5 млрд гривен. Руководство компании объясняет это карантинными ограничениями и мировой пандемией.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия.

В «Украэрорухе» объясняют убыточность последствиями пандемии Covid-19: снижение интенсивности полетов, уменьшение количества самолетов в небе, при продолжении работы диспетчерского и инженерного персонала и средств навигации. Также негативно влияет дебиторская задолженность, которая на конец прошлого года составляла более 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании «Международные авиалинии Украины», конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

По результатам 2019 «Украэрорух» тоже отчитался о 1,12 млрд грн убытков. В 2018 году финансовый отчет завершен годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

В течение 2020 года «Украэрорух» привлек долгосрочный кредит на 25 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития. А также 200 млн грн финансовой помощи от Администрации морских портов. Из предыдущих лет «Украэрорух» имеет кредит на сумму 10,1 млн евро от ЕБРР, 9,8 млн евро от Европейского банка инвестиций и соглашение на финансовый лизинг с кипрской компанией Stilbay Holdings Limited на 3 млн евро.