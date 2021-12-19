«Украэрорух» повысит тарифы

09:06 19 Ноябрь Киев, Украина

«Украэрорух» в 2022 году планирует повысить тарифы на аэронавигационное обслуживание. Об этом рассказал глава компании.

«В следующем году мы планируем незначительное повышение ставок, как и все страны Евроконтроля. Это, прежде всего, связано с тем, что за прошлые годы у нас появились дополнительные финансовые обязательства, которые мы использовали для поддержания ликвидности», – пояснил он.

Но при этом снижение тарифов для «Украэроруха» является стратегической целью.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день все работают в достаточно сложных финансовых условиях. В течение 2020-2021 годов мы не поднимали ставки. Мы зафиксировали ставки, которые действовали еще в 2019 году в воздушном пространстве Украины», — сказал он. Также известно, что впервые за последние два года украинское госпредприятие обслуживания воздушного движения (Украэрорух) завершило квартал с прибылью

Так, по информации пресс-службы предприятия, объем чистой прибыли по итогам третьего квартала 2021 составил 183 миллиона гривен.