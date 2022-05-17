«Украэрорух» переживает серьезный кризис

Кризисная ситуация ГП «Украэрорух» дошла до серьезной отметки. Компания перешла на понедельную выплату зарплат, а также обратилась в суд за требованием долгов авиакомпаний.

Эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов рассказал, что суды с «МАУ» уже длятся не один год, поэтому нынешние проблемы «Украэроруха» сложно оправдывать экономическим кризисом в связи с пандемией коронавируса. До конца остается невыясненным вопрос, почему авиакомпании «МАУ» продолжали оказывать услуги в долг все это время.

Активизация в этом вопросе государственного предприятия «Украэрорух» связана, по словам Коновалова, с кризисной ситуацией, в которой в результате оказалось предприятие стратегической важности.

Впрочем, эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуры Украинского института будущего Ярослав Пилипчук винит в сложившейся ситуации руководство «Украэроруха».

"Долги МАУ накапливаются четыре года, о каком кризисе в связи с коронавирусом идет речь? Сейчас, пожалуй, на политических верхах конфликты, и «Украэрорух» взял смелость на себя подать в суд. Может, потому что влияние Коломойского сегодня меньше, чем было раньше, на фоне различных политических событий. Поэтому, естественно, долги, которые были у «МАУ» — очень весомые, и это должно было все произойти гораздо раньше. Почему не произошло — вопрос к руководству стратегического государственного предприятия."

Пилипчук утверждает, что руководству «Украэроруха» не хватило опыта и смелости, чтобы решить проблему раньше. Ситуация существенно осложнена из-за «перетягивание каната» различными группами влияния.