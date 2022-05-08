«Украэрорух» обслужил меньше 10 000 полетов

В ноябре «Украэрорух» обслужил всего 9919 рейсов. Сравнивая количество полетов с ноябрем 2019 года, можно заметить, что цифры упали на 56,7%. Об этом заявила пресс-служба компании.

По типам полетов авиатрафик в ноябре распределился так: внутренние рейсы - 1909 (-15,6% по сравнению с ноябрем 2019), международные рейсы - 4563 (-62%), транзитные рейсы - 3438 (-60%).

Украинские авиакомпании выполнили 3578 рейсов (на 53,4% меньше, чем в ноябре прошлого года), иностранные - 6332 рейса (-58,3%). Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году следующая: июнь - 4584 рейса, июль - 12 195 рейсов, август - 16 690 рейсов, сентябрь - 14 959 рейсов, октябрь - 13 041 рейс.

Отметим, что в октябре снижение активности авиакомпаний в небе Украины составляло 56,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года.