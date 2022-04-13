«Украэрорух» должен миллионы сотрудникам - подробности

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") не выплатило миллионные задолженности перед пенсионерами и десяткам уволенных сотрудников. Люди массово судятся с компанией, прямо сейчас в судах уже находится около 50 дел.

С марта 2020 года предприятие так и не выплатило средства сотрудникам-пенсионерам, а также 50 уволенным с работы, чей стаж был более 20 лет.

"На момент увольнения людей на счетах предприятия было около 300 000 000 грн, что подтверждается информацией Украэроруха, а значит - все возможности выполнить свои обязательства перед работниками. Введение карантинных мероприятий, согласно действующему законодательству, не является основанием для невыполнения своих обязательств, предусмотренных Кодексом законов о труде Украины и не освобождает работодателя от их выполнения", - речь об этом идет в решениях суда по делу.

Всего в судах находится около 50 дел по выплате средств, средний размер помощи составляет 500000 гривен, и выплате зарплаты за каждый день задержки. Суд первой инстанции начал выносить решения в пользу уволенных сотрудников, но Украэрорух подал апелляцию, после чего в деле появились "новые доказательства", а заседание проводилось в закрытом режиме.

По словам адвоката, массовые нарушения на предприятии в отношении уволенных на пенсию сотрудников просто беспрецедентные.