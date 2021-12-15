Уклонение от оплаты налогов: как решит вопрос Минфин

Министр финансов Украины в интервью для СМИ рассказал о планах ведомства. Приоритетной задачей на сегодня в Минфине отмечают борьбу с уклонением от налогов. Решение этого вопроса хотят вынести на законодательный уровень.

По его словам, уже в скором времени ведомство публично представит проект законодательных изменений Налогового кодекса о противодействии уклонению от налогов. На данный момент этот закон находится на финальной стадии обсуждения.

«Мы подготовили и сейчас проходит финальное обсуждение проект изменений к НК касательно налогообложения, где мы пытаемся залатать «дыры» в налоговой политике по части уклонения от уплаты налогов», – заявил министр.

Ранее в Минфине заявили, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна выполнить взятые на себя обязательства. Там также перечислили эти обязательства: восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции; обеспечение независимости Национального антикоррупционного бюро; проведение судебной реформы; сохранение рынков газа и электроэнергии.