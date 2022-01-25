Удаленную работу хотят отрегулировать на уровне закона

13:34 09 Сентябрь Киев, Украина

Официальный сайт украинского правительства опубликовал данные о законопроекте №4051. В данном документе речь идет об урегулировании удаленной работы – об совмещении, условиях и оплате.

Почему важно урегулировать такую работу

В парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов считают, что в нынешних условиях пандемии и современного уровня диджитализации необходимо обеспечить сотруднику возможность официально совмещать любые виды работы – в обычном режиме, дистанционно и на надомных условиях.

Какой механизм предлагает законопроект

Согласно законопроекту работодатель должен оповестить сотрудника о переходе на дистанционную или надомную форму работы за два месяца.

При этом работодатель обязан обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени.

При любой форме работы сотрудник должен не только знать свои обязанности и права, но и быть частью жизни коллектива, соблюдая все корпоративные стандарты и получая правильную мотивацию.

Что это даст сотрудникам и работодателям

Прежде всего благодаря урегулированию удаленной работы сотрудники станут более защищенными с правовой точки зрения.

Также возможность выбрать форму работы повысит стрессоустойчивость сотрудников, поможет продлить карьеру работающих мам и людей любого возраста.

Удаленная форма работы станет катализатором для многих компаний к дальнейшей диджитализации своей деятельности, а также улучшит экологическую политику компаний.

Помимо этого, удаленная организация работы во многом снизит затраты как работодателей, так и сотрудников.